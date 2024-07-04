Депутат не уточнил, сколько единиц авиационной техники готовы к поставке.

Известно, что суммарно Запад пообещал поставить Украине около сотни американских истребителей F-16. Тем не менее поставки будут происходить партиями и количество запланированной к поставке техники ограничивается количеством подготовленных пилотов, в связи с чем отправка самолётов замедляется.

Народный депутат Украины из комитета по национальной безопасности Вадим Ивченко заявил, что первые F-16 украинская армия получит уже в июле этого года. Он не уточнил, сколько единиц авиационной техники готовы к поставке.

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Украинский депутат также подчеркнул, что первоначально истребители будут применяться для защиты украинского неба от российских ракет, а не для ударов по территориям России. Что касается целей, то тут, по словам Ивченко, всё зависит не от одобрения Запада, а от дальнобойности ракет, которые поступят в комплекте с истребителями.

Стоит напомнить, что недавно Министерство обороны Нидерландов сообщило о полученном разрешении на экспорт 24 истребителей F-16.

Ранее издание Forbes оценило повреждение украинских истребителей Су-27, что стало самой большой военной потерей Украины с начала боевых действий. Допускается, что таким образом российская армия отрабатывает удары по украинским аэродромам, чтобы уничтожать поставленные американские истребители.