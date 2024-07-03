Ею стали советские истребители Су-27, поражённые российской армией.





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Недавно Министерство обороны России отчиталось о поражении ракетным ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» советских истребителей Су-27, стоящих на вооружении украинской армии. Они дислоцировались на аэродромах Миргород в Полтавской области и Долгинцево (Кривой Рог), а стоимость одного такого самолёта составляет порядка 30 миллионов долларов.

Издание Forbes опубликовало статью, в которой назвало поражение данных истребителей самой дорогой военной потерей Киева с момента 24 февраля 2024 года. При этом отмечается, что такие потери Украина попросту не может себе позволить.

Forbes подчёркивает, что ситуация вызывает обеспокоенность, ведь в случае прибытия американских истребителей F-16 и французских самолётов Mirage на украинские территории, все они могут быть поражены аналогичным образом. Украинские средства массовой информации предполагают, что своими ударами российская армия отрабатывает поражение западных самолётов на случай их прибытия.

В такой ситуации, когда на вооружении украинских Военно-воздушных сил будет малое количество западных истребителей, украинскому командованию придётся бережно к ним относиться и располагать вдали от линии боевого соприкосновения. Вполне вероятно, что передислоцировать истребители ближе к зоне боевых действий будут лишь на несколько дней, чтобы они выполнили боевую задачу и не успели стать целью для российских ракет.