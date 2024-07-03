Он считает, что решение по этому вопросу нужно принимать уже сейчас, пока есть возможность.





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Государственный долг Соединённых Штатов Америки на протяжении долгого периода времени растёт, а его понижение происходило ещё в прошлом веке. За последние десятилетия наблюдается стабильный рост долга вне зависимости от того, кто занимает должность американского президента. Сейчас суммарный государственный долг страны составляет 34,7 триллионов долларов.

Председатель Федеральной резервной системы Соединённых Штатов Америки Джером Пауэлл на форуме Европейского центрального банка заявил, что текущий уровень государственного долга его страны невозможно поддерживать и необходимо что-то предпринимать уже сейчас.

По словам американского чиновника, ситуация требует решений уже сейчас. Он считает, что лучше разработать долгосрочные меры, чтобы решить вопрос пока это не поздно. Текущий путь и ситуацию с ростом долга страны он считает неприемлемым.

Ранее специалисты Международного валютного фонда обратились к Вашингтону с призывом решить вопрос с государственным долгом. Если ситуация останется неизменной, то, по их подсчётам, уже к 2032 году долг Соединённых Штатов Америки составит 140% от собственного ВВП. Как один из вариантов решения проблемы специалисты предлагают повышение налогов и пересмотр социальных выплат, то есть непопулярные решения, к которым в текущей политической обстановке сложно прибегнуть какому-либо американскому политику.