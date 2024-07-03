Зеленский отказал, приведя свои аргументы.





Вчера в Киев прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который стал формальным председателем Европейского совета на следующие полгода. Он объяснил причину своего визита - попытаться внести вклад в мирное урегулирование российско-украинского конфликта, в частности предложив Владимиру Зеленскому согласиться на прекращение огня в зоне боевых действий.

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По итогам встречи глава венгерского правительства сообщил, что Будапешт поддерживает мирное урегулирование российско-украинскому конфликта в рамках украинской формулы мира, но всё же прекращение огня между сторонами могло бы поспособствовать более активным темпам продвижения переговоров. При этом Орбан отметил, что не навязывал данную идею Киеву.

Зеленский отказал венгерскому премьеру в его предложении, приведя свои аргументы. Виктор Орбан выразил благодарность за высказанную Зеленским позицию, пообещав донести это мнение другим странам-участникам Европейского союза.

Сам Владимир Зеленский не комментировал предложение Орбана, однако подчеркнул участие Венгрии в Глобальном саммите мира в Швейцарии и то, что Будапешт подписал на мероприятии итоговое коммюнике, фактически выразив солидарность с украинским мирным сценарием.