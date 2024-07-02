Партия хочет сплотить избирателей вокруг кандидата, недавно проигравшего дебаты с Трампом.





реклама

Из-за проигрыша действующего американского президента Джо Байдена в предвыборных дебатах с Дональдом Трампом, который набрал 67% зрительских симпатий, появилась вероятность снятия нынешней кандидатуры на президентские выборы от Демократической партии. Предполагалось, что Байден может объявить о выходе из предвыборной гонки под давлением своей семьи или Национального комитета Демократической партии.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Национальный комитет Демократический партии всё же желает заблаговременно огласить об официальном выдвижении Джо Байдена на пост американского президента от их партии, чтобы развеять все сомнения и слухи насчёт возможного выхода политика из предвыборной гонки.

Отмечается, что выдвинуть Байдена побыстрее желали ещё ранее, чтобы он успел попасть в бюллетени в штате Огайо, где регистрация проходит до 7 августа. Однако сейчас это по большей степени делается с желанием сплотить демократов вокруг кандидата, ведь партия объективно не имеет других кандидатов, которые могли бы хотя бы попытаться конкурировать с Трампом.

Сам Джо Байден по итогам предвыборных дебатов фактически признал своё поражение, сообщив, что возраст даёт о себе знать, хотя он пытался обернуть это себе в пользу. По его словам, он уже не так легко ходит, как было раньше, не так гладко говорит и не так профессионально ведёт дебаты, но всем сердцем и душой он верит, что сможет справиться с президентством.