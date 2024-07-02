На фоне этого ряд стран опубликовали дипломатические предупреждения к своим гражданам с советом отказаться от посещения Ливана.





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Сейчас на Ближнем Востоке по мере завершения операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафахе возникает новая угроза для региона - возможный военный конфликт Тель-Авива с ливанской группировкой «Хезболла», который предусматривает наступление израильской армии на ливанские территории. Всё это на фоне принципиальной позиции ливанских шиитов, требующих прекращения боевых действий в секторе Газа, чтобы они перестали наносить удары по израильским территориям.

На фоне этого ряд стран опубликовали дипломатические предупреждения к своим гражданам с советом отказаться от посещения Ливана, где накаляется ситуация. Помимо этого Соединённые Штаты Америки сводят свои силы к ливанским границам, чтобы подготовить эвакуацию американцев на случай вторжения Израиля в Ливан. Некоторые авиакомпании, в частности немецкая Lufthansa Group, приняла решение об отмене рейсов в Бейрут (столица Ливана) до 31 июля, объясняя это ситуацией на Ближнем Востоке.

Издание Bild, анализируя всю эту информацию и получив информацию от своих источников в дипломатических кругах, пишет, что ЦАХАЛ могут решиться на наступление против «Хезболлы» уже во второй половине июля. В материале акцентируется внимание на том, что израильское военно-политическое руководство уже ранее сообщало о согласованном ещё в июне оперативном плане наступления израильской армии на ливанские территории.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что в скором времени Тель-Авив примет решение, необходимо ли им вторгаться в Ливан. Он подчеркнул, что если будет принято военное решение, то это приведёт к ликвидации «Хезболлы».