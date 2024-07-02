Вашингтону достаточно, чтобы Украина не капитулировала и сохранила независимость, а украинские власти хотят выйти на границы 1991 года.





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Несмотря на то, что Соединённые Штаты Америки всегда говорили о необходимости победы Украины в российско-украинском конфликте, чтобы Россия не испытывала чувство безнаказанности, на самом деле оказывается, что позиция Киева и Вашингтона касаемо «украинской победы» имеет определённые отличия, о чём рассказал Владимир Зеленский.

Зеленский подтвердил, что американский президент Джо Байден действительно желает увидеть победу Украины в этом конфликте, но вопрос стоит в том, каким Вашингтон видит такой исход. По его словам, Запад в первую очередь желает сохранить независимость Украины и преподать Москве некий урок.

При этом, как отмечает Зеленский, о восстановлении границ 1991 года, на чём настаивает Киев, речи не идёт. Запад попросту боится, что разгром России может сказаться на стабильности в стране и привести к дополнительным угрозам для западных стран. В то же время украинские власти принципиально настаивают на сатисфакции (удовлетворении за оскорбление чести), то есть выхода из этого конфликта при таких обстоятельствах, чтобы было не стыдно перед народом и родственниками погибших украинцев. Выход на границы 19991 года как раз таки и является одним из способов сделать это, пусть и не самым реалистичным в данный момент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев первостепенно желает не допустить полного развала Украины с последующим уничтожением всего украинского, иначе вопросы членства страны в Европейском союзе и НАТО станут невозможны.