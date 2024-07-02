Основной целью будет обезвреживание дрейфующих мин, создающих угрозу судоходству.



В результате продолжающихся боевых действий на украинских территориях Чёрное море стало одной из самых заминированных акваторий мира. С учётом того, что сейчас украинские власти наладили судоходный коридор вдоль западной части акватории и продолжают осуществлять перевозку грузов через море (в марте стало известно о возвращении довоенных объёмов перевозок), проблема с минами в Чёрном море стала актуальной.

реклама

С 2 июля Турция, Болгария и Румыния начинают совместную операцию по разминированию Чёрного моря в составе Оперативной группы по противоминной деятельности под руководством Стамбула, о чём пишет Bloomberg. Как отмечает издание, страны будут использовать военные корабли, но перед ними поставлена задача исключительно мирного характера.

Основные усилия будут направлены на обезвреживание дрейфующих мин, которые создают основной риск для судоходства и мирного населения, поскольку возрастает вероятность их детонации в результате выноса на берег.

Примечательно, что это первая с 24 февраля 2022 года совместная инициатива стран Чёрного моря, ставящая перед собой задачу по разминированию акватории. Министр обороны Турции Яшар Гюлер подчеркнул, что вклад в данную инициативу могут внести все страны, но пока что количество государств, занимающихся обезвреживанием мин в акватории, ограничится всего тремя - Турцией, Румынией и Болгарией.