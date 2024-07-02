Уходящий Генеральный секретарь военного блока утверждает, что китайские власти создают вызов интересам и ценностям НАТО.





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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который в октябре этого года покинет свою должность, заявил, что в североатлантическом альянсе не считают Китай своим стратегическим противником. Помимо этого он подчеркнул, что пока военный блок не испытывает непосредственной угрозы, требующей пересмотра ядерной доктрины.

По словам главы североатлантического альянса, Пекин хоть и не является противником для Запада, но определённо бросает вызов западному сообществу, его ценностям и интересам. В частности в военном блоке обеспокоены активностью китайской армии у Тайваньского пролива и поставками в Россию со стороны китайских компаний оборудования, которое может быть использовано для производства современных вооружений.

Однако, когда журналисты спросили у Столтенберга, каким будет реакция североатлантического альянса в случае вторжения Китая в Тайвань, он ограничился сдержанным ответом: НАТО и в будущем будет оставаться военным блоком между Северной Америкой и Европой.

Стоит напомнить, что уже в октябре должность Генерального секретаря военного блока займёт Марк Рютте, который пообещал Венгрии обеспечить её нейтралитет в вопросе оказания военной помощи Украине, а Словакии оказать содействие в усилении её противовоздушной обороны. При этом новый глава североатлантического альянса готов работать с любым американским президентом, который будет избран в ноябре, чтобы обеспечивать интересы НАТО.