Он считает, что западным странам стоит действовать решительнее в вопросе конфискации замороженных российских активов.





реклама

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) призвал Запад действовать решительнее в вопросе конфискации замороженных российских активов и заявил о необходимости «вновь научиться извлекать выгоду из игры в эскалацию»

Польский министр подчеркнул, что Россия смирилась с возможной конфискацией всех государственных активов России, находящихся на Западе, списав это на потери. В то же время российский президент Владимир Путин не верит в решительность западных стран касаемо взятия данных средств под свой контроль. Как отмечает Сикорский, Путин в этом контексте прав, поскольку Запад действительно не проявляет решительности в конфискации активов.

Стоит напомнить, что в министерстве финансов России фактически подтвердили отсутствие надежд на возвращение Западом замороженных российских активов. На этот счёт высказался директор департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев, который не верит в изменении позиции западных стран по заморозке активов и скорое их возвращение.

Ранее стало известно, что страны «Большой семёрки» (G7) не имеют единства в конфискации доходов от российских замороженных активов.