Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.





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После начала боевых действия на украинских территориях страны Запада заморозили российские активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов, основная часть которых хранится в Европе. Сейчас западные страны определяют судьбу активов Москвы и хоть конфисковать их не получится, доступ к ним закрыт надолго, а все доходы будут уходить на военную помощь Украине. Вполне вероятно, что в будущем Запад осмелится пойти и на полную конфискации активов.

Директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев заявил об утрате доступа к российским деньгам, хранящимся на Западе, на долгое время, если не навсегда. В то же время их конфискацию он назвал стратегической ошибкой.

По мнению российского чиновника, озвученном на площадке дискуссионного клуба «Валдай», западные страны вряд ли в ближайшем будущем решат вернуть России её активы, поэтому можно честно сказать, что они потеряны.

В министерстве иностранных дел России уже говорили, что на конфискацию доходов от российских активов у Москвы есть ответные меры, но каких-либо подробностей до сих пор неизвестно. Тут также стоит отметить, что количество денег Запада, хранящихся в России, несопоставимо с количеством денег России, хранящихся на Западе. Последнее, очевидно, западные страны учитывали, когда принимали решение об использовании российских активов.