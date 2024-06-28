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Nacvark
В Минфине России подтвердили, что конфискованные Западом активы на $300 млрд. утрачены навсегда
Об этом заявил директор департамента контроля за внешними ограничениями Дмитрий Тимофеев.


После начала боевых действия на украинских территориях страны Запада заморозили российские активы на общую сумму около 300 миллиардов долларов, основная часть которых хранится в Европе. Сейчас западные страны определяют судьбу активов Москвы и хоть конфисковать их не получится, доступ к ним закрыт надолго, а все доходы будут уходить на военную помощь Украине. Вполне вероятно, что в будущем Запад осмелится пойти и на полную конфискации активов.

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Директор департамента контроля за внешними ограничениями Министерства финансов России Дмитрий Тимофеев заявил об утрате доступа к российским деньгам, хранящимся на Западе, на долгое время, если не навсегда. В то же время их конфискацию он назвал стратегической ошибкой.

По мнению российского чиновника, озвученном на площадке дискуссионного клуба «Валдай», западные страны вряд ли в ближайшем будущем решат вернуть России её активы, поэтому можно честно сказать, что они потеряны.

В министерстве иностранных дел России уже говорили, что на конфискацию доходов от российских активов у Москвы есть ответные меры, но каких-либо подробностей до сих пор неизвестно. Тут также стоит отметить, что количество денег Запада, хранящихся в России, несопоставимо с количеством денег России, хранящихся на Западе. Последнее, очевидно, западные страны учитывали, когда принимали решение об использовании российских активов.

#россия
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