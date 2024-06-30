Семья Байденов влияет на многие решения в президентстве Джо.



Недавно издание CNN писало о том, что после предвыборных дебатов между Джо Байденом и Дональдом Трампом в Белом доме воцарилось отчаяние, а некоторые сотрудники и вовсе не вышли на работу, ведь поддержка действующего американского президента среди телезрителей составила всего 33%, когда у его оппонента - 67%.

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Издание Axios, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что Байден может покинуть президентскую гонку, если к такому решению придут его близкие родственники. Отмечается, что в семье Байденов действует некий «семейный совет», который влияет на многие решения в президентстве Джо. Особенно на решения американского президента оказывает влияние мнение его жены Джилл Байден, младшей сестры Валери Байден и друга семьи Теда Кауфмана.

Как подчёркивают источники издания, семья Байдена осознаёт неудачность дебатов с Трампом, считая это катастрофой. Тем не менее вряд ли они посоветуют Джо покинуть предвыборную гонку. В качестве замены могли бы рассмотреть вице-президента Камалу Харрис, но в семье уверены, что у неё еще меньше шансов конкурировать с Трампом, чем у действующего кандидата.

Однако помимо семьи, на Джо Байдена может оказать давление Национальный комитет Демократической партии, ставший свидетелем провала их кандидата на дебатах. Основные опасения демократов заключаются в том, что проявленная Байденом слабость на дебатах может стоить им мест в Палате представителей и Сената, выборы куда состоятся также в ноябре.