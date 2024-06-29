По итогам дебатов лишь треть телезрителей отдали свой голос за действующего американского президента, когда остальные 67% поддержали Трампа.

Некоторое время назад стало известно, что действующий американский президент Джо Байден согласится на предвыборные дебаты со своим оппонентом Дональдом Трампом. Администрация Байдена хотела в формате дебатов завлечь на свою сторону ещё больше избирателей, учитывая недавнее признание Трампа виновным по уголовному делу о вмешательстве в выборы. Однако итоги дебатов оказались не в пользу действующего президента - 33% зрительских симпатий у Джо Байдена против 67% у Дональда Трампа.

Издание CNN, которое как раз таки организовало предвыборные дебаты, пишет о том, как их результаты отразились на Администрации Джо Байдена. Сразу отмечается, в Белом доме у многих возник подавленный настрой, а, по данным источников издания, некоторые сотрудники и вовсе не вышли на работу, объясняя это сочувствием к поражению Джо Байдена, которое нет смысла показывать за рабочим столом.

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Источники издания рассказывают, что определённая часть сторонников Джо Байдена и вовсе пришли ко мнению, что Демократической партии стоило бы поменять кандидата в пользу более молодого, учитывая несвязное и сбивчивое выступление действующего американского президента.

Впрочем, издание Axios, ссылаясь на окружение Байдена, пишет, что в его команде связывают поражение на дебатах с слишком детальной подготовкой и акцентом на мелочи. Почему в таком случае результаты не в пользу Джо Байдена - непонятно.

Пресс-секретарь предвыборного штаба Джо Байдена Сет Шустер уже объявил об отсутствии намерений у действующего американского президента снимать свою кандидатуру с президентских выборов. Сам Байден признал, что он уже не так хорош в дебатах, как был раньше, но, в отличие от своего оппонента, за ним правда.