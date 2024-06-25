До этого стало известно, что за два года определённая часть сербского оружия поступила украинской армии через третьи лица - западные страны, закупавшие его у частных компаний.



Недавно стало известно, что оружие из Сербии поступило на вооружение украинской армии, причём за два года речь идёт о сумме поставок на один миллиард долларов. Президент страны Александр Вучич не отрицает, что такое могло случиться, поскольку хоть сербские власти не оказывают прямую помощь Украине, местные компании продавали оружие Германии, Чехии, Испании и другим, а куда оно попало после - уже не их дело.

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В этот раз сербский президент в обращении к нации сообщил о случившемся инциденте, в ходе которого некоторые рабочие по заданию иностранцев пытались вставить GPS-устройства в гранаты и ракеты, чтобы в будущем отследить, куда попадёт оружие. Это, по его словам, в дальнейшем помогло бы исследовательским агентствам выступить с заявлением, что у них есть доказательства поставок сербского оружия сторонам конфликтов, например Украине. Он не уточнил, какая именно страна замешана в этом.

Однако Вучич отметил, что теперь, к его сожалению, Белграду придётся арестовать собственных граждан за участие в иностранных операциях.

Александр Вучич также указал на то, что ранее его называли марионеткой российского президента Владимира Путина, а после обнародования информации о поставках сербского оружия Украине, появилось ещё совсем обратное мнение. Сербский президент, комментируя возможную отправку оружия из Сербии украинской армии, подчеркнул, что это вполне нормальное явление, поскольку гранаты и ракеты по предназначению, должны были оказаться в зоне боевых действий.