Он подчеркнул, что это не его дело, поскольку продажей занимались частные компании.





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Издание Financial Times опубликовало материал, в котором рассказало о поставленном Вооружённым силам Украины из Сербии оружии на общую сумму 800 миллионов евро (около одного миллиарда долларов). Журналисты поинтересовались у президента страны Александра Вучича, соответствует ли такая информация действительности.

Сербский президент не стал отрицать, что такой исход действительно имел место быть за последние два - три года, поскольку Белград придерживается политики свободной торговли вооружениями. При этом он отверг, что именно сербские власти организовывали военные поставки, ведь Сербия придерживается нейтралитета касаемо российско-украинского конфликта.

Как отметил Вучич, сербы продавали боеприпасы американцам, чехам, испанцам и другим. Что стало в конечном итоге с проданным оружием - не его дело, заключил политик. Однако очевидно, что проданное оружие потенциально могло быть отправлено украинской армии или использовано для компенсации уже переданного Украине.

Ранее Financial Times сообщали, что в Соединённых Штатах Америки и Европейском союзе долго работали над тем, чтобы отдать Вучича от диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Причём отмечается успех Запада в этом вопросе, учитывая проводимую Белградом политику.