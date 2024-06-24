Отмечается, что один выстрел из такой системы обойдётся всего 10 фунтов стерлингов.





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Издание Financial Times пишет о том, что британская компания Thales UK работает над создание нового дешёвого оружия, способного массово выводить из строя беспилотные летательные аппараты и их электронику, которое может появиться на вооружении уже в следующем году. Речь идёт о радиочастотном оружии направленной энергии.

Возглавляющий разработку глава Thales UK Алекс Крессвелл сообщил, что радиочастотное оружие проходило полевые испытания этим летом при участии британских военных. При этом он отметил, что ещё предстоит довольно большой путь до передачи данного оружия Вооружённым силам Украины, поскольку есть разница в том, чтобы обеспечить работу данного оружия в условиях равнин Солсбери и зоны боевых действий на украинских территориях.

По данным издания, стоимость одного выстрела радиочастотной пушки составляет всего десять фунтов стерлингов (12,6 долларов), а аппаратуру можно установить на военную машинах, оснащённых мобильным источником энергии для производства радиоволн или импульсов, создающих помехи.

Алекс Крессвелл подчеркнул, что британское правительство самостоятельно будет принимать решение, где, кому и при каких обстоятельствах применять радиочастотное оружие после его разработки.