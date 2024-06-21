Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщал об обсуждении этого вопроса на уровне альянса.



Недавно Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил об обсуждении в североатлантическом альянсе вопроса приведения ядерных сил военного блока в боевую готовность, чтобы продемонстрировать мощь западного ядерного арсенала. Учитывая, что основную часть боеголовок альянса имеют Соединённые Штаты Америки, по большей степени это решение зависит от Вашингтона.

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Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер прокомментировал ситуацию, заявив, что в настоящий момент в Вашингтоне не видят необходимости менять боеготовность ядерных сил.

С аналогичным заявлением американский чиновник выступал уже ранее, подчеркнув, что в Пентагоне не видят никаких признаков, свидетельствующих о намерении России применить ядерное оружие, поэтому пересматривать боеготовность своих ядерных сил причин нет. При этом американцы обеспокоены активным наращиванием Китаем своего ядерного арсенала.

Стоит напомнить, что в мае российский президент Владимир Путин объявил о постоянном нахождении российских ядерных сил в состоянии полной боевой готовности.