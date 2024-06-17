С такой идеей выступил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, считающий необходимым продемонстрировать силу ядерного сдерживания военного блока.





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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию The Telegraph заявил, что в североатлантическом альянсе обсуждают вопрос приведения ядерного оружия в состояние боевой готовности на фоне растущих угроз со стороны России и Китая. Он добавил, что всё это может произойти в рамках ядерного сдерживания.

Глава североатлантического альянса объяснил, что он не будет вдаваться в подробности о том, сколько именно ядерных боеголовок хотят привести в состояние боевой готовности, но консультации в этом направлении он считает необходимыми и они происходят сейчас. По его мнению, таким образом военный блок, демонстрируя мощь ядерного арсенала, пошлёт своим стратегическим противникам прямой сигнал.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО по-прежнему выступает за мир без ядерного оружия, но пока оно всё же существует, североатлантический альянс оставляет за собой право владеть ядерными вооружениями, ведь им также обладает Россия, Китай и КНДР.

Помимо этого Йенс Столтенберг сообщил о наращивании ядерного потенциала Китаем, который до 2030 года желает иметь на своём вооружении около одной тысячи боеголовок.