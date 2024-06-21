Действующий премьер-министр Нидерландов договорился со всеми 32 странами-участниками альянса.





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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, срок полномочий которого неоднократно продлевали, покинет свою должность в октябре 2024 года. На его место рассматривалось два кандидата - премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент Румынии Клаус Йоханнис. Что касается первого кандидата, на момент его оглашения он имел не самые большие шансы на утверждение в должности главы североатлантического альянса, но сейчас всё изменилось.

Издание Politico пишет о том, что Рютте удалось договориться со всеми 32 странами-участниками НАТО, которые поддержат его кандидатуру на должности Генерального секретаря военного блока. В то же время его оппонент Клаус Йоханнис, снял свою кандидатуру в пользу Марка Рютте.

Как уже писалось ранее, глава нидерландского правительства смог заручиться поддержкой Венгрии и Словакии. Будапешту он пообещал не принуждать их к оказанию военной помощи Киеву, а Братиславе - оказать поддержку в усилении её противовоздушной обороны, ослабшей после поставок Украине зенитно-ракетных комплексов С-300.

Примечательно, что при Рютте состоятся президентские выборы в Соединённых Штатах Америки, от которых во многом зависит судьба НАТО и её деятельности по оказанию военной помощи Украине. Чиновник уже объяснял, что готов к сотрудничеству с кандидатом в американские президенты Дональдом Трампом в случае его избрания, а также «танцам со всеми, кто будет на танцполе».