Венгерский премьер подчеркнул, что ему главное лишь, чтобы Венгрию не заставили выделять деньги на военную помощь Украине.

Пост Генерального секретаря НАТО с 2014 года занимается норвежец Йенс Столтенберг. Его полномочия неоднократно продлевали, но осенью 2024 года он должен покинуть свою должность и, впрочем, сам Столтенберг тоже неоднократно сообщал о желании развиваться как политик Норвегии. Основным кандидатом на данную должность является премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, которого Столтенберг называет свои хорошим другом.

Нюанс в том, что для подтверждения кандидатуры на пост главы североатлантического альянса необходимо согласие всех стран-участников НАТО. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что не допустит назначения Рютте на пост Генерального секретаря североатлантического альянса. Впрочем, время идёт, а позиция главы венгерского правительства меняется, о чём свидетельствует его новое заявление.

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По словам венгерского политика, Будапешт готов поддержать назначение Марка Рютте во главе военного блока, если он продолжит соблюдать заключённую со Столтенбергом договорённость об отказе Венгрии от участия в деятельности НАТО, направленной на оказание военной помощи Украине. Орбан отметил, что действующей премьер Нидерландов на встрече в Брюсселе дал обещание не принуждать венгерских властей к оказанию поддержки Киева за собственные средства.

В Словакии также готовы поддержать кандидатуру Марка Рютте, если он окажет помощь стране в усилении её противовоздушной обороны, от которой ничего не осталось после поставок советских зенитно-ракетных комплексов Вооружённым силам Украины.