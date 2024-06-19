Целью израильской армии является «Хезболла», поддерживающая ХАМАС. Однако пока, речи о прямом конфликте со страной не идёт, хотя риски существенные.





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В пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили об утверждении оперативных планов наступательных операций израильской армии в Ливане. Отмечается, что ответственным за это решение является Командующий Северным командованием генерал-майор Ори Гордин и начальник Оперативного управления Генерального штаба страны генерал-майор Одед Басюк.

В ведомстве подчеркнули, что в рамках оценки ситуации была повышена боевая готовность израильских военных на границе с Ливаном. Стоит отметить, что основной целью Израиля является не сам Ливан, а действующее на территории страны влиятельное движение «Хезболла», осуществляющее удары по израильским объектам в ответ на военную операцию в секторе Газа.

В то же время министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что Тель-Авив близок к принятию решения по Ливану, а в случае полномасштабных боевых действий на ливанских территориях, «Хезболла» будет разгромлена.

Ранее издание CBS News писало о том, что в Соединённых Штатах Америки обеспокоены возможным планированием израильским руководством военной операции в Ливане, поскольку страна без американской поддержки может не справиться, а в регионе разразится новый конфликт.