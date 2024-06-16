Об этом свидетельствуют последние массированные удары ЦАХАЛ по ливанским территориям.





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С начала боевых действий в секторе Газа ливанская «Хезболла» атакует израильские объекты. В ответ на это израильская армия наносит удары по ливанским территориям, где находятся объекты данного движения. За последнее время в Тель-Авиве неоднократно звучали рассуждения насчёт готовности их страны к конфронтации с Ливаном, если военизированные группы не перестанут наносить удары по территориям Израиля.

Издание CBS News пишет о том, что в Соединённых Штатах Америки обеспокоены возможным объявлением Израилем войны «Хезболле», которую израильская армия сама не завершит без американской поддержки.

Источники издания, комментируя обстрелы ливанских территорий израильской армией, интерпретируют их как возможную подготовку к полномасштабным боевым действиям. В том числе из-за того, что за этим может последовать ответ ливанских сил, а Тель-Авив не останется в стороне и начнёт наносить свои удары, которые перейдут в непреднамеренную войну.

В прошлом месяце премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху говорил о том, что у его страны есть значительные и даже неожиданные планы, как противодействовать «Хезболла». С аналогичным по сути заявлением выступал начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Херци Ха-Леви.