Не уточняется, о каком количестве запланированных к поставке установок идёт речь.

После того, как Азербайджан аннексировал Нагорно-Карабахскую Республику, в Армении заявили о плане сменить стратегических союзников и сделали акцент на поиск партнёров на Западе. Основным таким партнёром стала Франция, которая согласилась поставлять армянской армии своё вооружение.

Стало известно, что во время визита министра обороны Армении Сурена Папикяна в Париж, им удалось с французским коллегой Себастьяном Лекорню подписать контракт на поставку армянской армии самоходных артиллерийских установок французского производства CAESAR. Не уточняется, о каком количестве техники или стоимости контракта идёт речь.

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Примечательно, что данная техника поставляется Вооружённым силам Украины, а французские власти регулярно обещают продолжить её поставки. Стоит также напомнить, что Армения до сих пор формально является членом ОДКБ и фактически единственным членом из альянса, имеющим в своём арсенале западное вооружение.

В феврале министры обороны Армении и Парижа уже встречались, проведя переговоры о поставке Еревану ракет противовоздушной обороны малой, средней и иной дальности, если возникнет такая необходимость. Тогда армянский министр подчеркнул, что Армения заинтересована в покупке западных вооружений исключительно для использования в собственных нуждах.