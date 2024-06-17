Глава международной организации назвал сдерживание КНДР в сфере ядерного оружия провальным, а её ядерную программу - амбициозной.





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КНДР фактически изолирована от мировой торговли и участия в международных организациях, но тем не менее страна обладает ядерным оружием и одной из самых больших армий мира. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выступил с призывом возобновить сотрудничество с государством в ядерной сфере.

По словам Гросси, переписать историю уже невозможно (имея в виду, что КНДР уже стала ядерной державой) - получилось, как получилось, а её ядерная программа является амбициозной. Он объясняет, что страна планирует производить ядерное топливо, перерабатывать уран, строить ядерные реакторы и за всеми её ядерными объектами напрочь отсутствует контроль. Рафаль Гросси выразил надежду, что МАГАТЭ сможет возобновить связи с Пхеньяном как минимум в области ядерной безопасности.

Что касается сдерживания КНДР в сфере ядерного оружия, то, по мнению Рафаэля Гросси, международное сообщество потерпело неудачу в этом вопросе.

КНДР стала членом МАГАТЭ ещё в 1974 году, тем самым получив схемы реакторов Калдер Холл типа магнокс. Однако уже в 1994 году страна прекратила ней своё членство.