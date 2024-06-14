Он утверждает, что Лукашенко принимал личное участие в планировании военной операции Азербайджана в Нагорном Карабахе.





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После того, как Азербайджан занял Нагорный Карабах, премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о заморозке членства его страны в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), а также отказался от посещения учений альянса. Вместо этого Ереван начал налаживать контакты с Западом, в частности, что касается сотрудничества в военной сфере. Недавно глава армянского правительства и вовсе объявил о планах выйти из ОДКБ, но позже его слова опроверг министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян.

Тем не менее сейчас Пашинян выступил с новым заявлением, в котором назвал выход Армении из состава ОДКБ логичным шагом после заморозки членства в альянсе. Он подчеркнул, что армянские власти решат, когда это сделать - через месяц, год, а может и три года.

Глава армянского правительства также добавил, что одна из причин, по которой Армения не желает оставаться в ОДКБ - позиция одного из членов блока (Белоруссии), который «участвовал в подготовке, поддерживал, верил и желал победы Азербайджана».

Никол Пашинян пообещал, что больше никогда не посетит территорию Белоруссии из-за позиции её президента Александра Лукашенко, но ему все равно придётся взаимодействовать с ним формате СНГ и ЕАЭС. Примечательно, что армянский премьер готов изменить свою позицию по выходу из ОДКБ, если Белоруссия выйдет из состава альянса или Лукашенко выступит с извинениями перед армянским народом по поводу поддерживаемой им аннексии Нагорного Карабаха азербайджанскими властями.