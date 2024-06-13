Страна перестала принимать участие в деятельности альянса и взяла курс на Запад.

После того, как Азербайджан занял Нагорный Карабах, армянские власти взяли курс на сотрудничество с Западом и окончательно перестали принимать участие в деятельности ОДКБ. Более того, страна, являясь членом альянса, отказалась в этом году финансировать его нужды. При этом, до этих пор не было речи о выходе Еревана из блока, куда страна примкнула ещё в 1992 году.

Однако в этот раз премьер-министра Армении Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте заявил, что армянское государство покинет ОДКБ, когда соответствующее решение примет правительство. Он подчеркнул, что те, кто сформировал блок, похожий на «мыльный пузырь», не выполнили свои договорные обязательства и виновны по всех угрозах, с которыми столкнулась Армения (речь про занятие Нагорного Карабаха азербайджанскими властями и риск конфликта с Азербайджаном)

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Позже министр иностранных дел страны Арарат Мирзоян всё-таки объяснил словами главы армянского правительства, подчеркнув, что на самом деле речи про выход Армении из ОДКБ не было. По его словам, Пашинян лишь указал на то, что решение о выходе из блока зависит от армянского правительства.