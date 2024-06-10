Украинский генерал подчеркнул, что одни только самолёты не исправят ситуацию в небе.





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Начальник авиации Военно-воздушных сил Украины бригадный генерал Сергей Голубцов в интервью «Радио Свобода» заявил, что обещанные Киеву американские истребители F-16 не являются «панацеей» и не смогут кардинально изменить ситуацию в воздушном пространстве.

По словам украинского генерала, на самом деле украинская армия в этом году получит ограниченное количество F-16 - до десяти единиц. Остальные будут отстаиваться на территориях НАТО, дожидаясь передачи. Что касается состояния самолётов, то тут Голубцов отметил, что они прошли модернизацию и получили улучшенный прицел и специальный контейнер, позволяющий находить и наводить бомбы на наземные цели.

При этом F-16 не смогут кардинально поменять ситуацию в воздухе. Для этого необходимо использовать авиацию в комплексе с радарами, средствами радиоэлектронной борьбы и системами противовоздушной обороны. Когда всё это будет, украинские пилоты начнут охоту за носителями российских авиационных бомб - Су-34. Если всё же удастся добиться передислокации истребителей данного типа на дальние позиции, то украинские военные начнут выбивать Су-35. Основной целью Сергей Голубцов считает добиться перемещение истребителей на позиции, не позволяющие действовать в украинском небе постоянно.

Ранее издание Politico писало, что в этом году Запад подготовит максимум до двадцати украинских пилотов. Украинские власти недовольны промедлением в обучении, но Белый дом указывает на ограниченность учебной программы на своих территориях.