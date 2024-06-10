Помимо этого глава делегации передал гуманитарную помощь, что сочли за содействие ВСУ.





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Вчера глава столичного административного района Нор-Норк (один из крупнейших районов Еревана) Тигран Тер-Маргарян в составе армянской делегации, в присутствии армянского посла, посетили украинский город Буча. Чиновник выразил слова поддержки Киеву в его борьбе за свою независимость и свободу, а также сообщил о передаче гуманитарной помощи.

На фоне этого министерство иностранных дел России направило ноту протеста Армении, о чём сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По её словам, решение посетить Бучу было со стороны Еревана откровенно недружественным шагом, поскольку была передана помощь на нужды Вооружённых сил Украины и прозвучали «недопустимые высказывания» в адрес России.

Захарова отметила, что такой шаг от Тиграна Тер-Маргаряна, как прозападного политика и соратника лидера прозападной армянской партии «Республика», вполне предсказуем и очевиден. Однако российские власти обеспокоены тем, что официальный Ереван консолидировался с данным деятелем, допустив отправку своих чиновников в Бучу в составе делегации.

Ранее председатель парламента Армении Ален Симонян, комментируя просьбу Марии Захаровой поделиться переданным Украиной список погибших в Буче, опроверг визит армянских депутатов в украинский город. Впрочем, армянских депутатов в составе делегации действительно не было.