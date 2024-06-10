Вашингтон санкционировал такие удары для защиты Харьковской области.





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После того, как Владимир Зеленский обвинил Запад в успехах наступления российской армии в Харьковской области, поскольку Киеву запретили нанести превентивный удар западным оружием по позициям российских военных, решение было переосмыслено украинскими союзниками. Большая часть стран НАТО, в частности Соединённые Штаты Америки, разрешили Киеву применять поставляемое ими оружие для защиты Харьковской области.

Помощник американского президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан в интервью CBS News подтвердил применение американского оружия по российским территориям. Он подчеркнул, что сделано это после того, как американский президент Джо Байден издал соответствующее разрешение.

Американский чиновник утверждает, что уже можно заметить, как в связи с этим, темпы российского наступления в Харьковской области замедлились. При этом он считает решение Байдена по этому вопросу вполне логическим и оправданным, ведь это была просто реакция на наступательные действия российской армии, то есть речь идёт о праве на самооборону.