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Nacvark
Министр обороны Австрии: США, Франция и Германия пересекли красную линию
Так чиновница прокомментировала разрешение на удары по российским территориям западным оружием.


Недавно большая часть европейских стран разрешили применять поставляемое ими оружие по военным целям на российских территориях. В особенности речь про поставляющих Киеву большую часть вооружения Соединённых Штатах Америки и Франции с Великобританией, которые поставляют украинской армии дальнобойные ракеты Storm Shadow.

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Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в интервью Die Presse прокомментировала ситуацию, заявив, что Запад в лице Соединённых Штатов Америки, Франции и Германии, пересёк красную линию, позволив украинским военным бить их оружием по территории России. Она подчеркнула, что была очень рада слышать, когда Генеральный секретарь НАТО опроверг намерения североатлантического альянса отправлять свой контингент войск на украинские территории.

Журналисты также спросили у австрийского министра, считает ли она допустимым бить по российским территориям, пользуясь правом на самооборону, когда речь идёт о защите Харьковской области и других приграничных территориях. На это Клаудия Таннер ответила, что Австрии, как нейтральному в военном плане государству, крайне сложно судить.

Стоит отметить, что Австрия и Швейцария остаются основными странами с нейтральным статусом в Европе, которые отказываются оказывать помощь Киеву.

#сша #германия #франция #австрия
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