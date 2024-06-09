Она отделалась незначительными травмами шеи, нападавший задержан.





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Вчера в центре Копенгагена, около 17:50 на площади Култорвет, неизвестный напал на премьер-министра Дании Метте Фредериксен, которая по итогу была доставлена в центральную больницу датской столицы. Позже оказалось, что нападавшим оказался 39-летний поляк, удивившийся увиденной на улицах столицы главы датского правительства.

Правоохранительные органы задержали мужчину, который находился в алкогольном и наркотическом опьянении, из-за чего он с трудом вышел из машины. Предполагается, что свои действия он совершил из-за несогласия с позицией Фредериксен. Таким образом поляк заработал себе неплохой потенциальный тюремный срок, учитывая все отягчающие: нападение на государственного служащего в пьяном состоянии, да ещё и по политическим причинам.

Проживающий с 2019 года в Дании гражданин Польши не признаёт себя виновным, о чём сообщил в суде. Более того, он отвергает, что нападение произошло по политическим причинам и, как утверждает мужчина, его наоборот приятно удивило посещение Метте Фредериксен центральной улицы Копенгагена. Деятельность премьер-министра на своём посту его также устраивает - добавил он.

На текущий момент суд вынес приговор о заключении на 12 дней, хотя сторона обвинения в лице местной прокуратуры запрашивала 26 дней.