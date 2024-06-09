Официально Киев не берёт на себя ответственность.





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Вчера Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о покушении на городского главу (мэра) Купянска Геннадия Мацегору, состоявшего в тогда ещё существовавшей украинской политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь»

По данным украинской разведки, политик находится в критическом состоянии. Покушение произошло 7 июня в микрорайоне Марышкин лог города Старый Оскол Белгородской области - отмечают в ведомстве.

Геннадий Мацегора известен тем, что ещё в первые дни боевых действий на украинских территориях пошёл на сотрудничество с российскими властями и сдал Купянск, покинув город. В июне 2022 года он подписал протокол о создании тогдашней Военно-гражданской администрации Харьковской области в составе России.

Украинская разведка подчёркивает, что Москва предоставила Мацегоре усиленную охрану, но даже она не смогла уберечь политика, за жизнь которого борются московские врачи уже вторые сутки. Официально Киев не берёт ответственность за покушение на политика, однако такое заявление отдаёт сильным намёком на причастность, особенно если вспомнить об обещании украинских властей мстить перешедшим на сторону России украинским политикам вне зависимости от того, в какой точки мира они будут находиться.