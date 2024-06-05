Речь идёт о ежегодной сумме в 3 - 5 миллиардов долларов.

Уже продолжительное количество времени на Западе обсуждают, как использовать замороженные активы России для оказания поддержки Украине. До сих пор остаётся непонятно, каким именно образом будут задействованы средства Москвы, но с уверенностью можно сказать, что такое решение действительно примут.

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен во время выступления в комитете по ассигнованию бюджета палаты Сената заявила, что Вашингтон обсуждает со странами «Большой семёрки» (G7) возможность предоставления Киеву кредита, который будет погашаться за счёт прибыли с замороженных российских активов. Она утверждает, что такой подход пользуется поддержкой и есть надежда на его принятие после доработки.

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Американский министр напомнила, что Белый дом ведёт активную работу с партнёрами по использованию российских активов для оказания помощи Украине. По словам чиновницы, только бельгийский депозитарий Euroclear заморозил российских средств на $204 миллиарда. При этом сейчас доходы от активов не принадлежат России, а поступают на счёт компании. Использование их для оказания поддержки Киеву может приносить ежегодно от $3 до $5 миллиардов.

Джанет Йеллен не уточнила, о какой итоговой сумме помощи Украине идёт речь, но по данным издания Reuters, Запад может выделить кредит на $50 миллиардов. Однако остаётся неопределённость насчёт потенциальных льготных условий и готовности Европейского союза предоставить Киеву такой кредит, основанный на потенциальном потоке от замороженных российских активов.