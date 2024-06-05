Уже продолжительное количество времени на Западе обсуждают, как использовать замороженные активы России для оказания поддержки Украине. До сих пор остаётся непонятно, каким именно образом будут задействованы средства Москвы, но с уверенностью можно сказать, что такое решение действительно примут.
Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен во время выступления в комитете по ассигнованию бюджета палаты Сената заявила, что Вашингтон обсуждает со странами «Большой семёрки» (G7) возможность предоставления Киеву кредита, который будет погашаться за счёт прибыли с замороженных российских активов. Она утверждает, что такой подход пользуется поддержкой и есть надежда на его принятие после доработки.
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Американский министр напомнила, что Белый дом ведёт активную работу с партнёрами по использованию российских активов для оказания помощи Украине. По словам чиновницы, только бельгийский депозитарий Euroclear заморозил российских средств на $204 миллиарда. При этом сейчас доходы от активов не принадлежат России, а поступают на счёт компании. Использование их для оказания поддержки Киеву может приносить ежегодно от $3 до $5 миллиардов.
Джанет Йеллен не уточнила, о какой итоговой сумме помощи Украине идёт речь, но по данным издания Reuters, Запад может выделить кредит на $50 миллиардов. Однако остаётся неопределённость насчёт потенциальных льготных условий и готовности Европейского союза предоставить Киеву такой кредит, основанный на потенциальном потоке от замороженных российских активов.