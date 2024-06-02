Глава израильского правительства дал чётко понять, что Тель-Авив не пойдёт на уступки и авансом прекращать боевые действия до выполнения всех поставленных израильским руководством целей не собирается.





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Недавно американский президент Джо Байден заявил о внесённой Израилем инициативе по прекращению боевых действий в секторе Газа. Предложение Тель-Авива предусматривает освобождение пленных в обмен на прекращение огня, которое перерастёт в мирное соглашение с восстановлением анклава. Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что палестино-израильский конфликт не завершится так быстро.

По словам главы израильского правительства, военная операция в секторе Газа не будет завершена, пока не будут достигнуты все её цели. Речь об освобождении всех пленных, ликвидации ХАМАС и гарантиях безопасности для Израиля. До тех пор пор ни о каком прекращении огня говорить смысла нет, поскольку иные условия являются неприемлемыми для Тель-Авива. Соглашаться на прекращение огня «авансом» Израиль также не соглашается: сначала необходимо выполнить все озвученные условия.

Стоит напомнить, что в пятнице Биньямин Нетаньяху заявил, что переговорная группа, которая предоставит план по мирному урегулированию конфликта в секторе Газа, гарантирует продолжение боевых действий до тех пор, пока не будут достигнуты все поставленные израильским руководством цели.

Ранее Джо Байден подтвердил, что в израильском военно-политическом руководстве есть те люди, которые намеренно затягивают боевые действия, желая добиться полной оккупации анклава даже если это займёт годы, а вопрос освобождения пленников отойдёт на второй план.