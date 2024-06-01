Американский президент призвал их придерживаться идеи сделки с ХАМАС.

В последнее время в Соединённых Штатах Америки всё больше недовольны действиями Израиля в секторе Газа, особенно решениями премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Американские власти хоть и поддерживают Тель-Авив, но настоятельно рекомендовали ему отказаться от наступления на Рафах и заключить скорое мирное соглашение с ХАМАС. Однако израильские власти ослушались этих советов.

В этот раз американский президент Джо Байден заявил, что не все в правительственной коалиции Израиля ищут мир. По его словам, некоторые чиновники призывают к бесконечному конфликту и дают ясно понять о своих намерениях оккупировать сектор Газа, даже если это займёт годы, а вопрос пленных отойдёт на второй план.

реклама

Байден настаивает на том, чтобы Тель-Авив согласился с необходимостью заключения сделки с ХАМАС для мирного урегулирования конфликта. Он посоветовал израильским властям не упустить момент, преследуя неопределённую цель «полной победы», иначе страна ещё глубже увязнет в боевых действиях.

Американский президент также упомянул новый план сделки с ХАМАС, составленный Израилем. Он включает в себя три этапа:

прекращение огня на шесть недель с выводом израильских войск, освобождением части пленных;

соглашение о бессрочном прекращении огня с освобождением остатка пленных;

реконструкция сектора Газа.

Джо Байден утверждает, что план уже был передан ХАМАС через Катар, выступающий в роли посредника.