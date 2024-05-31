Министр иностранных дел страны сразу отметил, что этой позиции Копенгаген придерживался ещё при составлении плана поставок.



В мае стал актуален вопрос разрешения Киеву наносить удары по военным объектам на территории России западным оружием. Такие крупные страны, как Соединённые Штаты Америки и Германия, выступают против этого шага, но другие одиннадцать стран НАТО разрешили Вооружённым силам Украины применять их оружие по российским территориям.

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В августе 2023 года Дания объявила о готовности поставить 19 американских истребителей F-16 Украине, восемь из которых должны поступить в этом году. Министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен ответил на вопрос журналиста, смогут ли украинские пилоты использовать переданные самолёты для ударов по российским территориям. Ответ был краток - да.

По словам датского министра, позиция Копенгагена не новая, а комитет по внешней политики датского парламента согласился с этим ещё во время согласования плана поставок F-16, поскольку это является частью самообороны.

На текущий момент остаётся непонятным, когда именно Военно-воздушные силы Украины получат американские истребители. Тем не менее понятно то, что украинские пилоты вряд ли смогут применять западную авиацию для ударов по России, ведь в таком случае истребитель будет подвергаться кратной угрозе из-за его обнаружения российской противовоздушной обороной.

Стоит напомнить, что ранее Бельгия, объявившая о плане поставить Киеву 30 истребителей F-16, исключила их использование по российским территориям, как и любого другого передаваемого страной оружия.