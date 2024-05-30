Однако США и Германия остаются противниками такого решения.





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Недавно Владимир Зеленский заявил, что запрет Запада на применение поставляемого ими оружия по российским территориям привёл к российскому наступлению в Харьковской области, поскольку украинская армия, осуществляя наблюдение за российскими военными в приграничных территориях, попросту не могла наносить удары реактивными система залпового огня M142 HIMARS, а российское военное командование это знало и воспользовалось.

На фоне этого, одиннадцать западных стран отказались от своего запрета на применение поставляемого ими оружия Украине, сообщив, что подобных ограничений больше не будет (или их вовсе не было).

Среди таких стран: Великобритания, Франция, Польша, Швеция, Чехия, Финляндия, Нидерланды, Канада и Балтия (Литва, Латвия, Эстония).

При этом стоит отметить, что ряд других стран, например Германия и Соединённые Штаты Америки, сохраняют запрет на применение их оружия по российским территориям. Однако те же дальнобойные ракеты Storm Shadow, поставляемые Францией и Великобританией, теперь могут официально применяться по военным объектам на территории России.

Ранее The Washington Post писали о том, что американский президент Джо Байден раздумывает над тем, чтобы снять запрет на применение американского оружия малой дальности для ударов по российским территориям. Таким образом Вашингтон планирует «наказать» Китай за поставки товаров двойного назначения Москве.