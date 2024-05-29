Однако первые самолёты поступят уже в этом году.





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Ещё в прошлом году ряд стран Европейского союза взяли на себя обязательства поставить Украине определённое количество американских истребителей. Суммарное количество обещанной авиации доходит до ста самолётов, но нюанс в том, что никто не собирается поставлять их одной партией или хотя бы на протяжение текущего года, то есть поставка будет растянута.

Слова выше подтверждает заявление министра иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб, которая анонсировала поставку Вооружённым силам Украины тридцати американских истребителей до конца 2028 года. При этом первая партия может быть отправлена до конца этого года.

Бельгийский министр отметила, что это обязательство будет закреплено юридически после того, как Владимир Зеленский навестит Брюссель, где подпишет с брюссельскими властями соглашение в сфере безопасности. Аджа Лябиб настаивает на том, что Европа должна предпринять все меры, чтобы отодвинуть Россию от своих границ.

Стоит отметить, что ситуация с растянутыми поставками истребителей была достаточно очевидная и в Киеве это понимали, учитывая опыт прошлых поставок. Зеленский неоднократно говорил о необходимости своевременных поставок, а не небольшими партиями. В текущем варианте F-16 не смогут сыграть какой-либо роли, поскольку для достижения паритета с российской авиацией, в небе должно находиться более ста самолётов одновременно, но с таким подходом к поставкам это невозможно. Впрочем, Европу тоже можно понять, ведь поставляемые самолёты требуют ремонтных работ, что также стоит денег и занимает дополнительное время.