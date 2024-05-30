Российская армия будет отслеживать передвижение самолёта-радара, учитывая его низкую манёвренность и издаваемое оборудованием излучение.

Недавно Швеция объявила о рекордном пакете военной помощи Киеву общей стоимостью около 1,3 миллиарда долларов, куда войдут самолёты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) ASC 890 (Saab 340), которые поддерживает систему обмена данными Link 16, используемую в НАТО для координации тех же американских истребителей F-16, обещанных Вооружённым силам Украины.

Однако, как отмечает издание Forbes, самолёты-радары сами по себе очень уязвимы, а в случае с шведской разработкой - риски ещё больше увеличиваются. Таким образом российская армия будет вести «охоту» за ASC 890 ещё с первых дней его эксплуатации украинской армией, используя для этого МиГ-31БМ и ракеты Р-37М.

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Сам по себе шведский самолёт обладает низкой манёвренностью и не может скрыться, что присуще в целом, всем ДРЛО. Помимо этого при боевом вылете, который будет длиться до пяти часов, Saab 340 проводит сбор данных благодаря своему радару, обнаруживая цели и сам становясь целью из-за издаваемого излучения. Очевидно, что российская армия будет в курсе всех вылетов самолёта. Forbes подчёркивает, что именно по этой причине Соединённые Штаты Америки отдают предпочтение спутникам, а не самолётам-радарам.

Учитывая всё вышеописанное, можно прийти к выводу, что активность ASC 890 в украинском небе будет минимальная. Киев вряд ли захочет потерять дорогостоящий самолёт, поэтому снизит количество его вылетов, а радар будет включаться как можно реже. Вполне вероятно, что использовать самолёт придётся в самых безопасных частях воздушного пространства - в западной части Украины.