Это крупнейший пакет военной помощи от страны.





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Швеция объявила о новой пакете военной помощи для Украины на общую сумму 13,3 миллиарда шведских крон (около 1,3 миллиарда долларов), что делает его самым крупным жестом поддержки со стороны Стокгольма. В пакет помощи войдёт авиационная техника, бронетехника и боеприпасы.

Существенную статью расходов из вышеуказанной суммы составит передача Украине двух самолётов радиолокационной разведки ASC 890 (Saab 340 AEW&C), стоимость которых хоть официально и неизвестна (в мире всего двенадцать таких самолётов), но, обратив внимание на заключённый польским правительством контракт с шведской компанией Saab на поставку двух таких самолётов-радаров стоимостью 57,6 миллионов долларов, можно сделать соответствующий вывод о цене.

Помимо этого Стокгольм отправит Украине весь своей автопарк бронетранспортёров Pansarbandvagn 302 (Pbv 302), произведённый ещё в 60-х годах. Также речь идёт об отправке устаревших танков, но каких именно - пока неизвестно.

Ко всему перечисленному шведское правительство отправит Украине артиллерийские снаряды, американские ракеты AIM-120 AMRAAM и другое оружие.

Ранее, власти Испании объявили о крупнейшем за свою историю поставок, пакете военной помощи Украине общей стоимостью 1,2 миллиарда долларов. В него вошли танки Leopard 2A4.