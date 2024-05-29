Об этом сообщил министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин по итогам встречи.





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После того, как Израиль нанёс удар, в ходе которого погибло 35 мирных палестинцев в Рафахе, международное сообщество с новым запалом подняло тему палестино-израильского конфликта не в сторону Тель-Авива. Причём израильские власти отвергать этот факт не стали, признав, что действительно просчитались при планировании удара и очень об этом сожалеют.

Министр иностранных дел Ирландии Михол Мартин заявил, что в Европейском союзе на встрече министров иностранных дел стран-участников впервые провели серьёзные переговоры, где обсуждалась возможность введения санкций против Израиля, если они не выполнят решение Международного уголовного суда, в котором израильских военных призвали к прекращению военной операции в Рафахе.

Израильский министр подчеркнул, что международное гуманитарное право и соблюдение прав человека является смыслом существования Европейского союза, а недавняя атака Израиля ставят вопрос в центр внимания, поскольку погибло очень много невинных людей. В Брюсселе придерживаются чёткой позиции, что боевые действия в анклаве должны быть остановлены во избежание дальнейших жертв.

Стоит напомнить, что недавно Ирландия поддержала инициативу по созданию независимого палестинского государства на территории сектора Газа.