К этому времени Еврокомиссии подготовит отчёт о расширении членства, в котором попросту может не подтвердить статус грузинского государства.





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В середине декабря Грузия получила статус кандидата на членство в Европейском союзе. Однако после того, как грузинский парламент одобрил законопроект об иностранных агентах, в Европейской комиссии предупредили о последствиях такого решения для евроинтеграции. На текущий момент президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый закон, но правящая партия «Грузинская мечта» не отказалась от своих идей.

Издание Foreign Policy, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Грузия может быть лишена статуса кандидата на членство, если грузинские власти окончательно не откажутся от принятия закона. Произойти это может уже в октябре, когда Европейская комиссия публикует ежегодный отчёт расширения, в котором вполне может не подтвердить статус кандидата Грузии на членство.

Пресс-секретарь Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано уже предупреждал Грузию, что им нужно защитить европейские ценности и будущее страны, повернув вспять направление своих действий.

Ранее издание Politico писало, что в Соединённых Штатах Америки рассматривают введение санкций против ряда государственных служащих и правоохранительных органов Грузии.