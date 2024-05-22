Киев утверждает, что если бы Вашингтон разрешил бить по российским территориям, то наступление на Харьковскую область можно было бы смягчить.





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Недавно Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия заранее знала о передвижении российской группировки войск возле Харьковской области, но не смогла атаковать её, поскольку действует запрет на применение американского оружия по российским территориям. Киев настаивает на том, что необходимо его отменить, а такие страны, как, например, Великобритания, призывают Вашингтон принять такое решение.

Пресс-секретарь Министерства обороны Соединённых Штатов Америки Патрик Райдер прокомментировал призывы Киева, подчеркнув, что ситуация Вашингтона в этом направлении никак не изменилась. По словам чиновника, министр обороны Ллойд Остин уже об этом говорил.

Патрик Райдер отметил, что Соединённые Штаты Америки сосредоточены на том, чтобы обеспечить Вооружённые силы Украины всем необходимым для защиты в пределах собственных территорий, а не атак на российские приграничные зоны. Он пообещал, что подобная политика продолжится, а американские власти будут и дальше работать с союзниками по поводу поставок оружия украинской армии.

Ранее украинский военный из подразделения «Kraken» Главного управления разведки Министерства обороны Украины в интервью The Times рассказал, что они видели передвижение российских военных ещё до начала наступления в Харьковской области, но не смогли нанести по ним удары из-за нехватки американских ракет ATACMS и запрета на их применение по российским территориям.