Российская армия прибегла к тактике малых групп, которые заходили в тыл украинским военным.

В этом месяце российская армия начала наступление в Харьковской области, в результате чего ей удалось взять контроль над рядом населённых пунктов, а попытки прорыва всё также продолжаются. Украинские военные пока что не имеют возможности вытеснить противника, порой даже вынужденно отступая назад.

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Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что новое наступление российских военных началось с новой тактики ведения боевых действиях. Украинская армия ожидала, что на них пойдут россияне с тяжёлой бронетехникой, попытавшись прорвать позиции, но в конечном итоге была применена тактика малых групп, которые заходили в тыл украинских военных и наносили им удар.

Украинский военный с позывным «Драго» из подразделения «Kraken» Главного управления разведки Министерства обороны Украины рассказал, как его отряд был зажат двадцатью российскими военными, зашедшими в тыл. По его словам, стрелковый бой вели на расстоянии пяти метров, а их группа была зажата в окопах. В конце концов один из бойцов вызвал артиллерийский огонь на свою позицию, надеясь, что им удастся выжить в окопе и, как утверждает собеседник The Times, это сработало.

Драго также добавил британскому изданию, что им было видно, как российские военные скапливаются у границы ещё заранее. Нюанс в том, что нанести удар по российской группировке войск было невозможно по двум причинам: первая - нехватка дальнобойных ракет ATACMS, вторая - запрет Соединённых Штатов Америки на применение их оружия по российским территориям.