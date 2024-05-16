Американский президент вызвал своего политического оппонента на дебаты, а тот принял предложение.

Кандидат в американские президенты от Республиканской партии Дональд Трамп неоднократно сообщал о готовности принять участие в политических дебатах со своим оппонентом на предстоящих президентских выборах, действующим американским президентом Джо Байденом. Политик подчёркивал, что готов к словесному поединку в любом месте и в любое время.

Американский президент Джо Байден опубликовал в своём аккаунте социальной сети X (бывший Twitter) видеообращение, в котором пригласил Трампа на дебаты. Непонятно, в каком именно формате и где они будут проходить, но предполагается, что они будут отличаться от организованных дебатов между политиками в 2020 году.

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Глава предвыборной кампании Байдена Джен О'Мэлли Диллон сообщила. что дебаты будут проведены в обход двухпартийной комиссии, ранее ответственной за организацию политических дебатов. Она отметила, что устоявшийся формат можно назвать устаревшим, а его неэффективность доказана 2020 годом, когда модератор не остановил Трампа, перебивавшего Байдена криками.

Предполагается, что всего будет два раунда дебатов - в июне и сентябре. Однако сам Дональд Трамп уверен, что двух раундов будет слишком мало и не стоило бы ими ограничиваться.