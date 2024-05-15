Он хочет обсудить, каким образом дополнительная помощь Киеву может помочь ВСУ вернуть инициативу на поле боя.





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Ещё позавчера стало известно, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен прибудет в Киев с неофициальным визитом. По какой причине американский чиновник прибыл в страну объяснений дано не было, но издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, рассказало об этом.

По данным издания, основной целью визита Блинкена в Киев было обсуждение того, как выделенная Соединёнными Штатами Америки дополнительная военная помощь Украине может помочь укрепить оборону и вернуть инициативу в зоне боевых действий. При этом The Wall Street Journal подчёркивает, что им кажется такой исход недосягаемым из-за российского наступления в Харьковской области.

В Государственном департаменте позже всё же объяснили, что Энтони Блинкен обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на поле боя, а также новый пакет военной помощи, запланированное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Ранее в Генеральном штабе Украины отчитались о тактическом отходе украинских военных с ряда позиций под Волчанском. При этом отмечается, что украинская армия продолжает бои и держит противника под огневым контролем артиллерии.