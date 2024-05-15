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Nacvark
WSJ: Блинкен прибыл в Киев, чтобы обсудить, как американское оружие может помочь Украине
Он хочет обсудить, каким образом дополнительная помощь Киеву может помочь ВСУ вернуть инициативу на поле боя.


Ещё позавчера стало известно, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен прибудет в Киев с неофициальным визитом. По какой причине американский чиновник прибыл в страну объяснений дано не было, но издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, рассказало об этом.

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По данным издания, основной целью визита Блинкена в Киев было обсуждение того, как выделенная Соединёнными Штатами Америки дополнительная военная помощь Украине может помочь укрепить оборону и вернуть инициативу в зоне боевых действий. При этом The Wall Street Journal подчёркивает, что им кажется такой исход недосягаемым из-за российского наступления в Харьковской области.

В Государственном департаменте позже всё же объяснили, что Энтони Блинкен обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским ситуацию на поле боя, а также новый пакет военной помощи, запланированное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Ранее в Генеральном штабе Украины отчитались о тактическом отходе украинских военных с ряда позиций под Волчанском. При этом отмечается, что украинская армия продолжает бои и держит противника под огневым контролем артиллерии.

#украина #сша #блинкен
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