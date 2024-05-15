Британские власти признают претензии Украины на границы 1991 года, поэтому не исключают удары по полуострову.





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Большая часть поставляемого Украине западного оружия передаётся на условиях того, что оно не будет применено по российским территориям. По этой причине украинская армия наносит удары по объектам на территории России оружием собственного производства - беспилотными летательными аппаратами дальнего радиуса действия.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что Киев получил разрешение наносить удары по Крыму британским оружием, поскольку британские власти считают полуостров неотъемлемой частью страны. Он также подчеркнул, что Лондон в своих решения опирается на гуманитарное право и обязательства перед Украиной, ведь победа России в этом конфликте для британских властей является неприемлемой.

Ещё в начале мая британский министр допустил применение поставленного Великобританией оружия для нанесения ударов по объектам на российских территориях. Через неделю после этого Шэппс добавил, что абсолютно любая оказываемая Западом поддержка Украине допустима, пока НАТО не вступает в прямую конфронтацию с Россией.

Стоит напомнить, что Лондон является одним из основных поставщиков дальнобойного оружия украинской армии.