Однако на границе Армении и Ирана российские пограничники останутся по просьбе Еревана.





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Несколько дней назад российский президент Владимир Путин провёл встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который прибыл в Москву в рамках служебного визита. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что главы государств обсуждали вывод российских военных из ряда армянских областей и пришли к соглашению.

По итогам встречи было принято решение о выводе российских военных, поскольку потребность в их присутствии после урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе отсутствует. Однако по просьбе Пашиняна российские пограничники останутся на границе с Ираном и Турцией.

Сейчас армянские власти начинают постепенно сокращать присутствие контингента российских войск. Началось всё с вывода российских военных с разных объектов, где до этого они оказывали содействие армянским пограничникам. Глава армянского правительства также уже говорил, что не видит смысла в присутствии 102-й российской военной базы на армянских территориях, но свернуть её невозможно, так как в рамках договорённостей она будет там дислоцироваться до 2044 года.

Ранее Никол Пашинян предупредил российские телеканалы о возможной их блокировке, если они продолжат «неуважительно относится к внутренней политике Армении».