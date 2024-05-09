Вооружённые винтовками роботы могут осуществлять охрану периметра.





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Американское издание The War Zone пишет о том, что Командование сил специальных операций морской пехоты Соединённых Штатов Америки начало испытывать роботов-собак, вооружённых винтовками калибра 7,62x39 и 6.5mm Creedmoor.

Речь идёт о роботах Vision 60 компании Ghost Robotics, которых оснастили системами с оружием вышеназванных калибров. Это позволяет роботам выполнять задачи в ограниченных пространствах, в том числе по охране заданного периметра.

Роботы оснащены обзорными станциями, системой обработки кадров с поддержкой искусственного интеллекта и оружием на дистанционном управлении, что позволяет им обнаруживать цели, открыть огонь по которым может только оператор системы после подтверждения их идентификации. Отмечается, что неясно, какое точно количество таких роботов используют американские пехотинцы, но как минимум две такие роботизированные собаки проходят испытания.

В 2023 году Командование морской пехоты испытывало роботов Unitree Go1 компании Unitree Robotics, оснащённых противотанковым гранатомётом M72 LAW.