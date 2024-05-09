Беспилотники это единственный вид, производство которого украинский военно-промышленный комплекс может нарастить высокими темпами.

На 2024 год украинский военно-промышленный комплекс поставил перед собой амбициозную задачу по производству одного миллиона беспилотных летательных аппаратов разных типов. В итоге позже стало известно, что цель даже удастся перевыполнить, учитывая достигнутые темпы производства.

Генеральный директор объединения «Укроборонпром» Герман Сметанин в интервью украинским средствам массовой информации заявил, что Украине удалось догнать Россию по производству ударных беспилотников, аналогичных российским «Гераням».

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Основным производителем дронов являются компании военно-промышленного комплекса страны, в том числе частные предприятия. Помимо этого к разработке беспилотных летательных аппаратов привлекаются новые разработчики и учёные.

Сметанин также подтвердил, что все беспилотники, запускаемые по российским территориям, производятся на украинских территориях, то есть это не западные разработки.

Недавно Кабинет министров Украины распорядился выделить 15,5 миллиардов гривен (~400 миллионов долларов) на закупку беспилотников для украинской армии. Деньги были переданы Государственной службе специальной связи и защиты информации, которая закупит около 300 тысяч дронов.